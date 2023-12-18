Защитник СКА: у нас лучшие игроки, будем стремиться только к Кубку Гагарина

Защитник СКА Максим Федотов рассказал о целях армейского клуба на остаток сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Мы готовимся только побеждать. В чемпионате у нас осталось 23 матча, и, дай бог, все заберём. У нас задачи самые высокие. Самое главное – прогрессировать и показать свою лучшую игру в плей-офф.

Команда способна на многое в этом сезоне? Конечно, это СКА — здесь лучшие игроки. Мы будем стремиться только к Кубку [Гагарина]», — сказал Федотов в интервью «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Федотов сыграл 34 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-3». В следующем матче СКА сыграет дома с ХК «Сочи» 19 декабря в 19:30 мск.