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Как стало известно «Чемпионату», голкипер «Спартака» Патрик Рыбар продлит контракт с клубом ещё на сезон. Напомним, действующее соглашение 30-летнего вратаря истекает 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне Рыбар сыграл 26 матчей, где одержал 16 побед с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,34 с одним матчем «на ноль».

Кроме московского клуба, Рыбар в Континентальной хоккейной лиге выступал за минское «Динамо» в сезоне-2021/2022. Патрик — бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной Словакии.

Напомним, «Спартак» набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи и возглавляет общую турнирную таблицу Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 19 декабря.