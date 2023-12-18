«Мы сами иногда портим всё дело». Плющев — о возможном исключении ФХР из ИИХФ

Заслуженный тренер России и бывший главный тренер национальной команды Владимир Плющев оценил возможное исключение Федерации хоккея России из Международной федерации хоккея (ИИХФ) из-за ситуации с контрактом вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Отклонение апелляции было совершенно предсказуемым действием, судя по тому, как эта история разворачивалась. Чего дальше ждать? Не удивлюсь, что и вопрос исключения России из ИИХФ появится на повестке. Но мы сами иногда портим всё дело. Руководство ЦСКА должно было решить вопрос с Федотовым спокойно, без натяга и скандалов в частных беседах с руководителями «Филадельфии», — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

Напомним, 16 декабря ИИХФ отклонила апелляцию Ивана Федотова и ЦСКА по санкциям, применённым в отношении них за подписание голкипером контракта с московским клубом, несмотря на действующий контракт Федотова с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Ранее ЦСКА сделал официальное заявление по поводу слухов о возможном обмене 24-летнего американского форварда Александра Хмелевски из «Салавата Юлаева» в армейский клуб.