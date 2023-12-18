Продлён срок нахождения трёх игроков «Лады» в списке травмированных

Пресс-служба тольяттинской «Лады» опубликовала обновлённую информацию по игрокам, которые находятся в списке травмированных.

Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:

— Скотт Космачук (срок пребывания в списке продлён до 10.01.2024);

— Данила Моисеев (срок пребывания в списке продлён до 10.01.2024);

— Никита Попугаев (срок пребывания в списке продлён до 19.01.2024);

— Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 41 матч, в которых одержали 21 победу при 20 поражениях. С 50 результативными баллами тольяттинский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Сибирью» 19 декабря.