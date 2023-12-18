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Продлён срок нахождения трёх игроков «Лады» в списке травмированных

Продлён срок нахождения трёх игроков «Лады» в списке травмированных
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Пресс-служба тольяттинской «Лады» опубликовала обновлённую информацию по игрокам, которые находятся в списке травмированных.

Игроки, находящиеся в списке травмированных на данный момент:
Скотт Космачук (срок пребывания в списке продлён до 10.01.2024);
Данила Моисеев (срок пребывания в списке продлён до 10.01.2024);
Никита Попугаев (срок пребывания в списке продлён до 19.01.2024);
Николай Владимиров (до 30.04.2024).

Подопечные Олега Браташа в текущем сезоне провели 41 матч, в которых одержали 21 победу при 20 поражениях. С 50 результативными баллами тольяттинский клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Сибирью» 19 декабря.

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