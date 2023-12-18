ХК «Спартак» представил обновлённую форму в стиле «Народных гуляний»

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Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала фотографии обновлённой формы команды на предстоящие домашние матчи КХЛ с минским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар», которая стилизована под масштабный праздник «Народных гуляний» в «Лужниках», посвящённый русской народной культуре.

«Основной паттерн стилизован под древнерусский узор, который выстроен при помощи ромбов, а не традиционных квадратов. В нём также присутствуют три элемента, символизирующих «Спартак»: ромб, клюшка с шайбой и любимый жест болельщиков нашего клуба.

Надпись «Спартак» на груди также выполнена в стиле старославянских написаний», — гласит опубликованный пресс-релиз в телеграм-канале «Спартака».

Напомним, ближайшие домашние встречи красно-белые проведут 22 и 24 декабря с минским «Динамо» и «Куньлунем» соответственно.