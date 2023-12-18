«Я это на всю жизнь запомнил». Экс-игрок «Спартака» Рыбин назвал отличительную черту Ржиги

Бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Милоше Ржиге, ушедшем из жизни в сентябре 2020 года.

«Ржигу часто вспоминаю и только хорошим словом. Реально самый интересный тренер, у которого были всегда разные тренировки, упражнения, подход к хоккеистам. Что я у него перенял и использую? Это психология. Поговорить, объяснить, донести какие-то нюансы. Даже когда у тебя что-то не получается, но ты веришь в свои силы. Это отличная черта у него была: всегда подойдёт, выслушает и поможет. Я это на всю жизнь запомнил.

Помню, когда я был капитаном, придёт, накричит на меня, а потом подойдёт аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. А я сидел и ничего не понимал (смеётся. — Прим. «Чемпионата».), вроде и игра получалась. Очень интересный метод воздействия на коллектив через капитана.

Старался не на слабое звено обращать внимание, а на сильное. Мы так игру с «Барысом» перевернули в своё время, по ходу матча проигрывали 0:3 в одну калитку, а в итоге победили 4:3», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Напомним, в России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под его руководством сборная Чехии дошла до полуфинала чемпионата мира в 2019 году, однако завоевать медали команде не удалось, тогда в матче за третье место чехи проиграли сборной России.