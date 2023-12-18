Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я это на всю жизнь запомнил». Экс-игрок «Спартака» Рыбин назвал отличительную черту Ржиги

«Я это на всю жизнь запомнил». Экс-игрок «Спартака» Рыбин назвал отличительную черту Ржиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин поделился мнением об экс-наставнике красно-белых Милоше Ржиге, ушедшем из жизни в сентябре 2020 года.

«Ржигу часто вспоминаю и только хорошим словом. Реально самый интересный тренер, у которого были всегда разные тренировки, упражнения, подход к хоккеистам. Что я у него перенял и использую? Это психология. Поговорить, объяснить, донести какие-то нюансы. Даже когда у тебя что-то не получается, но ты веришь в свои силы. Это отличная черта у него была: всегда подойдёт, выслушает и поможет. Я это на всю жизнь запомнил.

Помню, когда я был капитаном, придёт, накричит на меня, а потом подойдёт аккуратно и извинится. Он говорил, что он так команду заводил через лидера. А я сидел и ничего не понимал (смеётся. — Прим. «Чемпионата».), вроде и игра получалась. Очень интересный метод воздействия на коллектив через капитана.

Старался не на слабое звено обращать внимание, а на сильное. Мы так игру с «Барысом» перевернули в своё время, по ходу матча проигрывали 0:3 в одну калитку, а в итоге победили 4:3», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Напомним, в России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под его руководством сборная Чехии дошла до полуфинала чемпионата мира в 2019 году, однако завоевать медали команде не удалось, тогда в матче за третье место чехи проиграли сборной России.

Материалы по теме
«Последний месяц был большой битвой». Хоккейный мир скорбит по пану Ржиге «Последний месяц был большой битвой». Хоккейный мир скорбит по пану Ржиге
Чех, которого обожали в России. Умер бывший тренер «Спартака» и СКА Ржига Чех, которого обожали в России. Умер бывший тренер «Спартака» и СКА Ржига
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android