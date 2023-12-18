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«Лада» исполнила мечту 12-летней болельщицы в преддверии новогодних праздников

«Лада» исполнила мечту 12-летней болельщицы в преддверии новогодних праздников
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Пресс-служба тольяттинской «Лады» на официальном сайте клуба рассказала о трогательной истории исполнения мечты местной болельщицы в преддверии новогодних праздников.

«Веронике – 12 лет, она очень любит хоккей и всегда мечтала побывать на тренировке «Лады», сфотографироваться с любимой командой, а также взять автограф у Александра Трушкова. И вот её мечта наконец-то сбылась в преддверии новогодних праздников!

Появление Вероники на тренировке подарило хоккеистам массу ярких и позитивных эмоций, а также возможность лично познакомиться и пообщаться с юной болельщицей!» — сообщает пресс-служба «Лады».

В текущем сезоне «Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 41 матче. В ближайшей игре тольяттинцы примут «Сибирь», встреча пройдёт 19 декабря, её начало запланировано на 18:00 мск.

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