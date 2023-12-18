Слепышев: этом году у «Динамо» есть стабильность, ЦСКА этого как раз не хватает

29-летний российский нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев высказался о предстоящей игре регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо», а также рассказал о том, пошла ли армейцам на пользу пауза из-за игр сборных.

«С «Динамо» всегда принципиальные игры, хороший соперник. Они хорошо играют в этом году, есть стабильность. Этого нам как раз не хватает. Будет тяжёлая игра, готовимся.

Продуктивно ли прошёл перерыв? Тренерский штаб дал нам несколько выходных, успели передохнуть. Побыли с семьями, отдохнули от хоккея. Было полтора микроцикла тренировок, пришли в себя, подработали кое-какие моменты. У нас были нюансы, кто-то болел, получил повреждения. Теперь каждый набрал нужный объём тренировок: кто-то тренировался больше, кто-то — чуть меньше. Пауза идёт на пользу», — приводит слова Слепышева пресс-служба армейцев на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне Антон Слепышев принял участие в 19 встречах за ЦСКА, в которых отметился 12 (5+7) результативными действиями при коэффициенте полезности «+5».