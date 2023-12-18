Цыплаков: думает ли «Спартак» о плей-офф? Нужно в восьмёрке остаться для начала…

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о задачах московского клуба на оставшуюся часть регулярного чемпионата КХЛ.

«Думает ли «Спартак» о плей-офф? Да нужно ещё в восьмёрке остаться для начала (смеётся)… Всё же может быть, те же травмы. Сейчас тренеры дают молодым ребятам шанс проявить себя, вырасти самим и помочь развиться команде. В плей-офф другая игра, там не угадаешь, что и как будет. Главное — хорошо подготовиться к плей-офф, отточить навыки, взаимодействие. Для этого и нужна регулярка. А так далеко мы не загадываем, живём сегодняшним днём», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 встрече.

Полное интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате» завтра, 19 декабря, в 8:00 мск.