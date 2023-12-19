Сергей Светлов рассказал, почему считает важным проведение Кубка Первого канала

Олимпийский чемпион Сергей Светлов выразил мнение о прошедшем Кубке Первого канала, оценив идею его проведения и уровень выступавших на нём сборных.

«Сейчас на мировой арене всё сложно, поэтому любая встреча сборных команд важна и для нас, и для белорусов, и для казахстанцев. Кубок Первого канала – хороший турнир, было важно посмотреть на молодых ребят, со сборной «Звёзды и ВХЛ» мне идея тоже понравилась. Этот турнир традиционный, раньше он назывался «Приз Известий». Такие турниры всегда имеют право на жизнь. Получилось зрелищно, интересно. На Матч звёзд КХЛ тоже собрался народ, люди повеселились, посмотрели на шоу и остались довольны.

Плюс вы не забывайте, что в КХЛ тяжёлый график, команды играют практически через день-два, поэтому для любого клуба необходимо разгрузиться, перестроиться, а некоторым хоккеистам подлечить травмы и болячки. Пауза и небольшая передышка всем пойдут на пользу», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга на Кубке Первого канала сумела выиграть каждый из матчей турнира, став его победителем.