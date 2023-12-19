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«Хочется скорее сыграть с сильными сборными». Светлов — о перспективах возвращения России

«Хочется скорее сыграть с сильными сборными». Светлов — о перспективах возвращения России
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Олимпийский чемпион Сергей Светлов выразил надежду на скорейшее возвращение сборной России на мировые хоккейные соревнования, оценив текущее состояние других европейских национальных команд.

«Будем надеяться и верить, что скоро наш хоккей вернётся на международные рельсы, рано или поздно всё это закончится. Хочется, конечно, поскорее сыграть с сильными сборными, Европа к нам географически близка, хоккей везде развивается: чехи, финны, шведы не стоят на месте. Все сборные имеют своё лицо, свой стиль, каждый развивается в своём направлении. Поэтому интересно себя сравнить с другими и понять, чего ты стоишь. А затем вместе развиваться и идти дальше», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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