Свечников начал тренироваться с основой «Каролины». Его наигрывают в большинстве

23-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вернулся к тренировкам с основным составом после травмы. Об этом сообщает журналист Кори Лавалет в социальной сети X (ранее – Twitter).

Как отмечает источник, Свечников уже наигрывается и в первой спецбригаде большинства, где он заменил чешского нападающего Мартина Нечаса.

Ранее сообщалось о выявлении у Свечникова повреждения верхней части тела, прогнозы по его восстановлению зависели от результатов МРТ-обследования. В нынешнем сезоне на счету Андрея 11 (1+10) очков в 16 играх при показателе полезности «0» и 20 минутах штрафа.

В ночь на среду, 20 декабря, «Каролина Харрикейнз» примет на своём льду «Вегас Голден Найтс». Начало – в 3:00 мск.