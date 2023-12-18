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«Оттава», за которую выступает Тарасенко, объявила об увольнении главного тренера

Руководство клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» объявило об увольнении с поста главного тренера 46-летнего канадского специалиста Ди Джей Смита. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Дэвис Пейн, один из ассистентов Смита, также был освобождён от работы на своей должности, его место займёт экс-капитан команды Даниэль Альфредссон. В остальном тренерский штаб изменений не претерпел. Исполнять обязанности главного тренера будет 71-летний Жак Мартен.

В текущем сезоне «Оттава», за которую выступают сразу два российских хоккеиста – защитник Артём Зуб и нападающий Владимир Тарасенко, занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 22 очка в 26 матчах.

В ближайшем матче «Оттава» на выезде сыграет с «Аризоной Койотс». Встреча состоится 20 декабря, начало – в 5:00 мск.