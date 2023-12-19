Цыплаков рассказал, как в «Спартаке» реагировали на рекордную серию побед в истории клуба

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков раскрыл подробности того, как в команде реагировали на длительную победную серию красно-белых в регулярном чемпионате КХЛ.

«Рекордная победная серия? Это было очень круто, но со временем перетекло в самоуверенность. Нам немножко не хватило эмоций и силёнок, когда проиграли в Новосибирске. Сам по себе выезд был тяжёлый. Но все серии когда-нибудь заканчиваются. Главное — не сникнуть и не уйти в себя из-за поражений, жизнь на этом не останавливается. Игры идут через день, даже не успеваешь задуматься об этом. Победы психологически подбивают выигрывать ещё больше. Чувствуешь себя уверенно, знаешь, что может быть не так тяжело», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, московский «Спартак» под руководством Алексея Жамнова является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 встрече.