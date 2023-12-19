Малкин и Кросби набрали 4 очка на двоих и принесли «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»

В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит, Джейк Гюнцель, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У гостей отличились Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон и Винни Леттьери.

Также Малкин и Кросби записали на свой счёт в этом матче по результативной передаче. Ассистом также отметился российский форвард гостей Кирилл Капризов.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Уайлд» остались с 28 очками и идут на промежуточном 11 месте Запада.

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