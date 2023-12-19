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Малкин и Кросби набрали 4 очка на двоих и принесли «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»

Малкин и Кросби набрали 4 очка на двоих и принесли «Питтсбургу» победу над «Миннесотой»
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» (4:3).

Шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит, Джейк Гюнцель, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

У гостей отличились Райан Хартман, Джейкоб Миддлтон и Винни Леттьери.

Также Малкин и Кросби записали на свой счёт в этом матче по результативной передаче. Ассистом также отметился российский форвард гостей Кирилл Капризов.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Уайлд» остались с 28 очками и идут на промежуточном 11 месте Запада.

Статистика НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39     2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp)     3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34     3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06     3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30     3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33     4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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