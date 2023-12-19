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Три очка Дюшейна и передача Дадонова принесли «Далласу» победу над «Сиэтлом»

Три очка Дюшейна и передача Дадонова принесли «Далласу» победу над «Сиэтлом»
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В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «Старз» Мэтт Дюшейн, на счету которого дубль и результативная передача. Также у хозяев шайбы забросили Джейсон Робертсон и Томас Харли (решающая в овертайме).

У гостей отличились Томаш Татар, Мэтти Бенирс и Ээли Толванен.

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов записал на свой счёт результативную передачу.

«Старз» набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» имеет 29 очков и идёт на промежуточной 11 строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дюшейн (Сегин, Марчмент) – 01:14     2:0 Робертсон (Павелски, Хинц) – 10:20     2:1 Татар (Бенирс) – 20:32     3:1 Дюшейн (Павелски, Дадонов) – 26:20     3:2 Бенирс (Эберле, Татар) – 33:48     3:3 Толванен (Веннберг, Бьёркстранд) – 59:38     4:3 Харли (Дюшейн, Бенн) – 62:16    
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