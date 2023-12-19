Три очка Дюшейна и передача Дадонова принесли «Далласу» победу над «Сиэтлом»

В Далласе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ).

Главным героем встречи стал нападающий «Старз» Мэтт Дюшейн, на счету которого дубль и результативная передача. Также у хозяев шайбы забросили Джейсон Робертсон и Томас Харли (решающая в овертайме).

У гостей отличились Томаш Татар, Мэтти Бенирс и Ээли Толванен.

Российский форвард «Далласа» Евгений Дадонов записал на свой счёт результативную передачу.

«Старз» набрали 40 очков и занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сиэтл» имеет 29 очков и идёт на промежуточной 11 строчке Запада.