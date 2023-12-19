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Салливан: мы стараемся привить игрокам понимание того, что такое хоккей «Пингвинз»

Салливан: мы стараемся привить игрокам понимание того, что такое хоккей «Пингвинз»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Миннесотой Уайлд» (4:3), что помогло клубу реабилитироваться перед болельщиками за сокрушительное поражение в предыдущем матче от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:7).

«Мы делаем общее дело. Мы усердно работаем, чтобы найти решения… Мы стараемся привить игрокам понимание того, что такое хоккей „Пингвинз“, и сделать так, чтобы на каждого из них мы могли рассчитывать», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, в этой игре четыре очка на двоих набрали лидеры «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Оба записали на свой счёт по голу и результативной передаче.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Пенсильвании 22 декабря примет дома «Каролину Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Смит (Пуустинен, Петтерссон) – 07:39     2:0 Гюнцель (Карлссон, Кросби) – 20:36 (pp)     3:0 Малкин (Пуустинен, Петтерссон) – 23:34     3:1 Хартман (Фэйбер, Юханссон) – 35:06     3:2 Миддлтон (Болди, Капризов) – 37:30     3:3 Леттьери (Меррилл, Хант) – 45:33     4:3 Кросби (Гюнцель, Малкин) – 46:20 (pp)    
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