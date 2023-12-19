Салливан: мы стараемся привить игрокам понимание того, что такое хоккей «Пингвинз»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Миннесотой Уайлд» (4:3), что помогло клубу реабилитироваться перед болельщиками за сокрушительное поражение в предыдущем матче от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:7).

«Мы делаем общее дело. Мы усердно работаем, чтобы найти решения… Мы стараемся привить игрокам понимание того, что такое хоккей „Пингвинз“, и сделать так, чтобы на каждого из них мы могли рассчитывать», — приводит слова Салливана пресс-служба «Питтсбурга».

Напомним, в этой игре четыре очка на двоих набрали лидеры «пингвинов» Сидни Кросби и Евгений Малкин. Оба записали на свой счёт по голу и результативной передаче.

«Питтсбург» набрал 31 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче клуб из Пенсильвании 22 декабря примет дома «Каролину Харрикейнз».