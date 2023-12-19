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Daily Faceoff: Кучеров не будет первым, кто наберёт 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Daily Faceoff: Кучеров не будет первым, кто наберёт 100 очков в текущем сезоне НХЛ
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Журналист Тайлер Яремчук в статье на портале Daily Faceoff высказал мнение, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров не будет первым, кто наберёт 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

«Я хочу сказать, что Никита Кучеров не будет первым игроком, кто наберёт 100 очков в этом сезоне. Я думаю, что либо Натан Маккиннон, либо Коннор Макдэвид доберутся до этого раньше Кучерова.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в этом сезоне выглядели до боли средне. Я знаю, что Кучеров выполняет большую тяжёлую работу, но их игра в большинстве с течением сезона продолжает становиться всё хуже. Я думаю, это замедлит его темп.

Я думаю, что Макдэвид будет стабильно набирать очки и игра в большинстве «Эдмонтон Ойлерз» останется такой же сильной. Что касается Маккиннона, мне просто нравится его роль, которую он сейчас выполняет», — сказано в статье.

30-летний Кучеров в сезоне-2023/2024 провёл 31 игру, где набрал 52 (20+32) очка.

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