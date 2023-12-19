«Авангард» покинул тренер-ассистент Владимир Филатов

Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила о прекращении сотрудничества с тренером-ассистентом Владимиром Филатовым.

Специалист также был главным тренером «Омских Крыльев» до начала октября 2023 года. В прошлом сезоне Филатов возглавлял «СКА-1946», с которым выигрывал Кубок Харламова.

«Омские Крылья» в нынешнем сезоне Всероссийской хоккейной лиги провели 37 встреч, в которых одержали 12 побед при 25 поражениях. С 29 результативными баллами омский клуб занимает 25-е место в турнирной таблице ВХЛ.

«Авангард» в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, набрал 55 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В своём следующем матче подопечные Михаила Кравца сыграют дома с «Ак Барсом» сегодня, 19 декабря.