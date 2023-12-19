Двукратный обладатель Кубка Гагарина: на Западе восьмёрка плей-офф КХЛ уже определена

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от борьбы за плей-офф в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«У меня такое ощущение, что всё так и останется. «Куньлунь» тот же отстаёт от минского «Динамо», идущего на восьмом месте, на три очка. Но при этом у команды Виктора Игнатьева на три игры больше. «Северсталь» — очень серьёзный коллектив. Не думаю, что она упустит своё место в плей-офф. Думаю, что на Западе восьмёрка уже определена. В то же время «Северстали» и минскому «Динамо» тяжело будет подняться выше седьмого места», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, на последнем месте в Западной конференции находится «Витязь» с 31 результативным баллом после 40 встреч, на 10-й строчке — ХК «Сочи» с 32 очками в активе, «Куньлунь Ред Стар» — девятый с 35 очками, минское «Динамо» — восьмое с 38 баллами, «Северсталь» — седьмая с 41 результативным баллом.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 26 февраля 2024 года.