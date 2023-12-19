Омский «Авангард» представил новогоднюю форму на домашние матчи в декабре. В этой форме клуб сыграет сегодня, 19 декабря, с «Ак Барсом», 21 декабря — с ХК «Сочи» и 24 декабря — с магнитогорским «Металлургом».

«Авангард» возрождает традицию новогодних джерси! Матчи 19, 21 и 24 декабря наша команда проведёт в праздничной форме нового дизайна. Игровые свитера буквально светятся изнутри в своей «неоновой» стилистике, заданной нами в начале сезона. Мы продолжаем раскрывать тему искусства в разных её направлениях, а свечение отсылает в том числе к образу G-Drive Арены, которую прекрасно видно в тёмное время суток», — сказано в сообщении клуба.

«Авангард» в сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, набрал 55 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В своём следующем матче подопечные Михаила Кравца сыграют дома с «Ак Барсом» сегодня, 19 декабря.