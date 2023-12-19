«У меня не было выбора остаться в России». Просветов — об отъезде в США в 17 лет

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов рассказал о своём отъезде в США в 17-летнем возрасте.

«Причиной раннего отъезда в США стало то, что „Русь“, за которую играл, не могла выступать в Молодёжной хоккейной лиге? Просто у меня не было выбора остаться в России. Молодёжной команды не было, а играть в юниорском чемпионате я не хотел. Конечно, цель была уехать в НХЛ, и, мне кажется, она у многих. Но если бы был у меня шанс играть в России, в Континентальной хоккейной лиге, то я бы играл там», — приводит слова Просветова ТАСС.

В нынешнем сезоне Просветов сыграл 10 матчей, в которых одержал четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,84. 24-летний Иван Просветов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА.

«Колорадо Эвеланш» после 31 матча набрал 40 очков и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции.