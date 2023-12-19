«Немного расстроен». Флёри — о странном решении тренерского штаба «Миннесоты»

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри прокомментировал решение тренерского штаба оставить его в запасе на игру с бывшим клубом «Питтсбург Пингвинз». Напомним, во время выступления за «пингвинов» вратарь трижды выигрывал Кубок Стэнли.

«Конечно, я расстроен этим решением, но лишь немного. Команда последние матчи играла хорошо и побеждала. Густавссон (вратарь «Миннесоты». — Прим. «Чемпионата») был потрясающим. Нам нужно продолжать в том же духе.

Завершение карьеры? Я стараюсь не придавать этому большого значения. Просто наслаждаюсь каждым днём, наслаждаюсь людьми рядом со мной на площадке», — приводит слова Флёри TwinCities.

Отметим, что у «Миннесоты» спаренные матчи и следующую игру клуб проведёт с «Бостон Брюинз», где, как ожидается, голкипер выйдет в старте. Встреча состоится завтра, 20 декабря, начало в 3:00 мск.

Напомним, в Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» со счётом 4:3.