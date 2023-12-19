Коньков назвал главную сенсацию Восточной конференции нынешнего сезона КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает игру тольяттинской «Лады» главной сенсацией Восточной конференции текущего сезона КХЛ.

«Однозначно соглашусь с тем, что „Лада“ является главной сенсацией в Восточной конференции КХЛ. Никто не ожидал, что эта команда с имеющимся у неё подбором игроков, которую никто серьёзно не воспринимал перед началом этого чемпионата, будет показывать настолько классную игру», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Лада» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. В ближайшей игре тольяттинцы примут новосибирскую «Сибирь», встреча пройдёт 19 декабря, её начало запланировано на 18:00 мск.