Голкипер «Колорадо» Просветов ответил на вопрос о своём будущем в клубе

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов ответил на вопрос о своём будущем в денверском клубе.

«Тяжело пока что об этом говорить. Всё зависит от того, сколько я сыграю в этом году. Я так понимаю, если я сыграю в этом сезоне больше 23 игр, то буду принадлежать „Колорадо“ года три-четыре. Мне кажется, так случится, потому что я уже провёл половину из этого числа матчей. Конечно, было бы здорово остаться в этом клубе», — приводит слова Просветова ТАСС.

В нынешнем сезоне Просветов сыграл 10 матчей, в которых одержал четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,84. 24-летний Иван Просветов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА.

Ранее Просветов рассказал о своём отъезде в Соединённые штаты Америки в 17-летнем возрасте.