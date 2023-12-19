«Иногда немного неловко встречаться с ними лицом к лицу». Флёри — о Малкине и Кросби

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри после игры с «Питтсбург Пингвинз» заявил, что скучает по своим бывшим партнёрам по «пингвинам».

«Иногда немного неловко встречаться с ними лицом к лицу. Иногда я скучаю по ним, по совместным играм, ужинам, времени в самолёте и тому подобное. Очевидно, это часть хоккея, верно?» — приводит слова Флёри TwinCities.

Напомним, в Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» нанёс поражение «Миннесоте Уайлд» со счётом 4:3.

Марк-Андре Флёри пропускал игру со своей бывшей командой по решению тренера. Отметим, что в составе «Питтсбург Пингвинз» голкипер трижды выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Флёри — обладатель «Везина Трофи» 2021 года.