Главный арбитр КХЛ Анисимов рассказал о новшестве при тренерских запросах

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что во второй части регулярного чемпионата будет протестировано следующее новшество – во время тренерских запросов арбитры не будут проходить за судейский столик, оставаясь на льду и получая всю необходимую информацию от «видеогол-арбитра».

«До паузы мы один раз применяли это во Владивостоке, нам понравилось – изменяется время тренерского запроса. Арбитры в таком случае остаются на льду в судейском полукруге: это поможет ускорить игру и не растягивать просмотры по времени.

Что касается тех новшеств, которые были введены перед стартом сезона, – мы ими полностью довольны, будем слушать предложения клубов и сами ведём работу по новым изменениям в правилах», — цитирует Анисимова сайт КХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновляется сегодня, 19 декабря. Сегодня будут сыграны девять матчей. Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Спартак», который набрал 56 очков после 41 сыгранной встречи. На Востоке на первом месте находится магнитогорский «Металлург» с 55 результативными баллами в активе после 41 игры.