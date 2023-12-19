Защитник «Трактора» высказался о договоре сотрудничества ФХР с Индией

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал договор о сотрудничестве между ФХР и холдингом из Индии, занимающимся развитием инфраструктуры и спорта.

«Не думаю, что Индия зайдёт уже в следующем году. Скорее, это на перспективу, чтобы развивать хоккей во всех странах мира. В сборной было бы интересно сыграть против нехоккейных стран? Если будут качественные игроки, то почему бы и нет? Хоккей не имеет привязки к гражданству», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Карпухин сыграл 39 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+17». В составе сборной «Россия 25» он стал победителем Кубка Первого канала — 2023, который завершился в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».