Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Трактора» высказался о договоре сотрудничества ФХР с Индией

Защитник «Трактора» высказался о договоре сотрудничества ФХР с Индией
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Трактора» Илья Карпухин прокомментировал договор о сотрудничестве между ФХР и холдингом из Индии, занимающимся развитием инфраструктуры и спорта.

«Не думаю, что Индия зайдёт уже в следующем году. Скорее, это на перспективу, чтобы развивать хоккей во всех странах мира. В сборной было бы интересно сыграть против нехоккейных стран? Если будут качественные игроки, то почему бы и нет? Хоккей не имеет привязки к гражданству», — приводит слова Карпухина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Карпухин сыграл 39 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+17». В составе сборной «Россия 25» он стал победителем Кубка Первого канала — 2023, который завершился в минувшие выходные в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый».

Материалы по теме
Winners: попробуем найти компромисс с «Трактором», чтобы Тертышный продолжил в новом клубе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android