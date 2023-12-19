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The Athletic представил вариант возможного состава сборной России на МЧМ-2024

The Athletic представил вариант возможного состава сборной России на МЧМ-2024
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Журналисты Скотт Уиллер и Кори Пронман в статье на сайте The Athletic представили вариант возможного состава сборной России на МЧМ-2024, в случае если бы национальная команда была допущена до турнира.

Вратари: Иванов (Мурашов);

Симашев — Силаев, Мирошниченко — Мичков — Долженков;
Дуда — Гуляев, Демидов — Квочко — Бут;
Евсеев — Барабоша, Артамонов — Мальцев — Ильин;
Рыков — Янченко — Канцеров.

«Сборная России была бы очень талантлива, особенно в атаке, с одним огромным вопросительным знаком в центре. Этот вопросительный знак настолько велик, насколько велика глубина их вингеров. России, возможно, пришлось бы попробовать некоторых из своих крайних нападающих в центре. Матвей Мичков играл в центре на предсезонке КХЛ и мог бы сыграть эту роль в сборной России.

Это была бы одна из самых сильных защитных линий, которые я когда-либо видел в российской команде. Симашев и Силаев являются настоящими талантами премиум-класса и могли бы сыграть решающую роль на уровне U20. Дуда и Гуляев могут очень хорошо продвигать шайбу, а против Барабоши было бы сложно играть. Их вратарям не хватает размеров, но на молодёжном уровне они превосходны, а Иванов добился больших успехов уже на уровне КХЛ», — сказано в статье.

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