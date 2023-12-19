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Ильенко: приятно смотреть за Гусевым. Когда он в твоей команде

Ильенко: приятно смотреть за Гусевым. Когда он в твоей команде
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко высказался о совместной игре с форвардом бело-голубых Никитой Гусевым.

«Игра нашей первой бригады большинства? Очень приятно за ними наблюдать. Они мастера и великолепно чувствуют друг друга. Вся команда много работает над игрой в большинстве. Смотрим большое количество видео, проводим разбор. Но это просто очень классно, когда в твоей команде есть такая первая бригада большинства.
Играть с Гусевым в одной команде намного приятнее, нежели пытаться сдерживать его, играя против него в меньшинстве? Это точно. Никита – мастер и очень важный игрок для «Динамо». Очень приятно смотреть за ним, когда он находится в твоей команде», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате» завтра, 20 декабря, в 13:00 мск.
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