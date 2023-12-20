Ильенко назвал важную разницу в подходе Уила и О’Делла к игре на вбрасываниях

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал о подходе к игре на вбрасываниях нападающих бело-голубых Джордана Уила и Эрика О'Делла.

«На какой показатель обращаю внимание после матчей? Во-первых, вбрасывания, потому что это мой первый полноценный сезон, в котором я играю только на позиции центра. До этого у меня всегда были смешанные сезоны, когда я играл и слева, и в центре, и справа. Бывало даже такое, что одну или две встречи провёл и в обороне. Поэтому сейчас смотрю за вбрасываниями и отрабатываю вбрасывания. Мне это интересно. Во-вторых, слежу за плюс-минусом, который у меня сейчас не очень хороший. Стараюсь это исправить.

О’Делл и Уил очень хороши на «точке»? Помню, что против Эрика «на точке» всегда было очень тяжело играть. Для них с Джорданом большим плюсом является то обстоятельство, что они оба праворукие нападающие, потому что если ты леворукий, то против праворукого всегда тяжело выходить на вбрасывание. Тогда он забирает свою сильную точку, и очень тяжело её у него выиграть. К тому же у Джордана и Эрика разная техника действий на вбрасываниях. Если Эрик больше играет на силу, то Джордан – на скорость. У него классно поставлена техника, и они оба очень здорово выигрывают вбрасывания», — сказал Ильенко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию интервью с нападающим «Динамо» Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»: