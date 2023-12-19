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«Это может быть лучшим решением». THW — о возможном обмене Самсонова из «Торонто»

«Это может быть лучшим решением». THW — о возможном обмене Самсонова из «Торонто»
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Журналист Питер Бараккини в статье на портале The Hockey Writers высказался о нестабильной игре российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова.

«Спад в игре Самсонова очевиден, учитывая, как сильно он провёл сезон-2022/2023. Сейчас у него нет уверенности. В конце этого сезона он станет свободным агентом, но стоит ли рассматривать возможность принять радикальное решение прямо сейчас, учитывая, что его игра не находится на уровне НХЛ? Каким бы трудным это ни казалось, это может быть лучшим исходом», — сказано в статье Бараккини.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов сыграл 13 матчей, в которых одержал пять побед с 87,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,51.

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