Цыплаков: я — лидер «Спартака»? Можно меня в этот список приплести, но не на первый план

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков ответил на вопрос, считает ли он себя лидером в московском клубе.

«Хохлачёв сказал, что я могу стать лидером «Спартака»? Мы хорошо с ним общаемся. Он тренировался под руководством моего деда, у нас очень тёплые отношения. Конечно, приятно слышать такие слова. Он и сам очень много здесь отыграл, был лидером, постоянно приносил пользу.

Чувствую ли себя лидером? Меня, конечно, можно куда-нибудь в этот список приплести, но не на первый план, очевидно (смеётся). Стараюсь вообще не думать об этом, просто играю в хоккей. Играл с ассистентской нашивкой? За это огромное спасибо команде», — сказал Цыплаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию интервью с нападающим «Спартака» Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате»: