Просветов — о Макаре: это один из лучших защитников за всю историю

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Иван Просветов высоко оценил мастерство партнёра по команде защитника Кейла Макара, заявив, что канадец является одним из лучших игроков обороны за всю историю НХЛ.

«Он очень хорош. Когда он получает шайбу за воротами, ты знаешь, что он отдаст пас, и мы не останемся в своей зоне. Это такой защитник, которому можно доверять. И на самом деле, наверное, это один из лучших защитников за всю историю. Это один из лучших защитников, который когда-либо играл со мной. Мне очень повезло быть в команде с такими людьми», — приводит слова Просветова ТАСС.

В нынешнем сезоне Просветов сыграл 10 матчей, в которых одержал четыре победы с 90,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,84. 24-летний Иван Просветов — воспитанник хоккейной школы ЦСКА.