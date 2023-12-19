Щитов: нам давно не по пути с ИИХФ. В этих реалиях они нам не указ

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил отказ в апелляции вратарю ЦСКА Ивана Федотова Международной федерацией хоккея.

«Международная Федерация хоккея отклонила апелляцию по делу Ивана Федотова? А что ИИХФ может сделать? Ну лишимся мы членства – давно надо было уйти из федерации. Что она для нас сделала? ИИХФ отстранила нас от международных турниров, даже молодёжь. Ребята не будут участвовать в молодёжных турнирах на высшем уровне, не смогут проверить себя против других национальных команд. ИИХФ подключилась к тем политическим санкциям против нас. А чем виноваты дети, которые с пяти-шести лет занимаются хоккеем? Они что сделали? Они ни в чём не виноваты. А Международная Федерация хоккея так себя ведёт…

Я считаю, что нам давно с ними не по пути. Давно нужно было от них уйти, а не ждать, когда у нас заберут членство. Они только деньги хотят, они не вправе нам указывать. Мы должны делать так, как считаем нужным. В этих реалиях они нам не указ», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.