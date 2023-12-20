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Щитов рассказал, при каких условиях Кучеров сможет стать лучше Макдэвида в нынешнем сезоне

Щитов рассказал, при каких условиях Кучеров сможет стать лучше Макдэвида в нынешнем сезоне
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Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов рассказал, при каких условиях российский форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров сможет стать лучше капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в нынешнем сезоне.

«Сможет ли Кучеров в нынешнем сезоне стать лучше Макдэвида? Нельзя так наверняка сказать. Если он будет идти по этому графику, если его обойдут травмы, если он не будет пропускать матчи и так же будет набирать очки, то обгонит Макдэвида. А если у него случится травма, он выпадет, потеряет игровой баланс, тогда, может быть, и не обгонит. Так же и Макдэвид может получить травму. В хоккее не угадаешь. Тут всё может случиться. Может быть, ты гладко пройдёшь сезон – а может, тебя постигнет травма. Всё может быть», — сказал Щитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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