«Вашингтон» вызвал Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав

«Вашингтон» вызвал 19-летнего российского нападающего Ивана Мирошниченко из АХЛ в основной состав, сообщает пресс-служба клуба. Также из клуба АХЛ «Херши Беарз» вызван форвард Хендрикс Лапьер.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в 27 матчах Американской хоккейной лиги, где набрал 15 очков — забросил восемь шайб и отдал семь голевых передач. Мирошниченко был задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде под общим 20-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

Мирошниченко в предсезонке НХЛ принял участие в трёх матчах, в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами. Иван ещё ни разу не принимал участие в матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Уроженец Уссурийска в прошлом сезоне-2022/2023 набрал четыре очка (3+1) в 23 матчах за омский «Авангард» в КХЛ, где в среднем он проводил на льду 8:27 минут за игру. Мирошниченко также сделал три результативные передачи в четырёх матчах за «Омские Крылья» в ВХЛ и набрал 14 очков (10+4) в 12 играх за «Омских ястребов» в МХЛ. Мирошниченко набрал семь очков (2+5) в 16 матчах плей-офф за «Омских Ястребов».