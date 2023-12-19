Нападающий Михаил Мальцев дебютирует за «Спартак» в матче с «Торпедо»

Сегодня, 19 декабря, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Спартаком». Матч начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию матча.

За красно-белых дебютирует нападающий Михаил Мальцев, арендованый у «Лос-Анджелеса». Форвард попал в первое звено с Павлом Порядиным и Николаем Голдобиным.

Фото: ХК «Спартак»

Напомним, в нынешнем сезоне 25-летний нападающий выступал за фарм-клуб «Лос-Анджелес Кингз» «Онтарио Рейн». В 21 сыгранной встрече Мальцев забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Также на счету Мальцева за карьеру в НХЛ выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз».