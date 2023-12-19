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Ткачёв остановился в шаге от повторения рекорда КХЛ по длительности результативной серии

Ткачёв остановился в шаге от повторения рекорда КХЛ по длительности результативной серии
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Результативная серия нападающего «Авангарда» Владимира Ткачёва остановилась на отметке в 16 матчей. Форвард не смог отличиться в матче с «Ак Барсом» (0:4).

Это пятый случай в истории КХЛ, когда игрок набирал очки 16+ матчей подряд. Рекорд по продолжительности серий делят нападающие Александр Радулов и Рид Буше, на счету которых 17 матчей подряд с набранными очками.

Ткачёв является лучшим бомбардиром КХЛ в текущем сезоне. На счету нападающего 55 очков в 39 матчах — забил 15 голов и отдал 40 результативных передач.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного ФОнбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Ак Барсом». Сухую победу в матче одержали казанцы со счётом 4:0.

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