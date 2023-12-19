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«Трактор» спас матч с «Автомобилистом» голом в меньшинстве и вырвал победу в овертайме

«Трактор» спас матч с «Автомобилистом» голом в меньшинстве и вырвал победу в овертайме
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» завершился очередной матч регулярного Фонбет чемппионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Трактором». Победу в матче одержали челябинцы со счётом 3:2 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Широков (Валк, Да Коста) – 22:53 (5x4)     1:1 Кравцов (Яруллин, Дер-Аргучинцев) – 36:49 (5x4)     2:1 Эберт (Да Коста) – 51:11 (5x4)     2:2 Шабанов – 58:06 (4x5)     2:3 Бурдасов (Шабанов, Дер-Аргучинцев) – 62:21 (4x3)    

В начале второго периода счёт открыл капитан «Автомобилиста» Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты. Челябинцам удалось сравнять счёт во втором периоде благодаря голу Виталия Кравцова, которому ассистировали Альберт Яруллин и Семён Дер-Аргучинцев. В середине третьего периода «Автомобилист» реализовал большинство — гол забил Ник Эберт. «Трактору» удалось отыграться в меньшинстве за две минуты до конца третьего периода благодаря голу Максима Шабанова. Победный гол в овертайме забил Антон Бурдасов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» одержал третью победу в четырёх матчах уральского дерби текущего сезона.

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