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«До сих пор лечится». Билялетдинов объяснил ситуацию с Жафяровым в «Ак Барсе»

«До сих пор лечится». Билялетдинов объяснил ситуацию с Жафяровым в «Ак Барсе»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о текущем состоянии нападающего казанского клуба Дамира Жафярова, который не участвует в тренировках с командой.

«Почему Жафяров получил мало игрового доверия в этом сезоне? Я объясню. Игрового доверия Дамир получил достаточно, и он сыграл немало игр. Но у него была одна травма, он лечился, затем вышел и получил вторую травму. И до сих пор лечится ещё. Может ли он остаться и играть в «Ак Барсе»? Давайте по существу сегодняшней игры вопросы. Это будет правильно. Я сказал то, что мог сказать», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.

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