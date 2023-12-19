Кравец: не хватает пока у «Авангарда» силёнок победить «Ак Барс». Не справляемся

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (0:4).

«Результатом мы, конечно, недовольны, особенно нулём голов. В принципе, игру показали хорошую, много моментов создали, но реализация подвела, вратарь выручил «Ак Барс». Мы же пропустили две контратаки. Потерпеть нужно и доказывать в следующем матче, хотя и сегодня игра была не провальной, перебросали соперника, блоков больше сделали, но, к сожалению, с «Ак Барсом» не справляемся.

Неудобный соперник? Две игры на выезде очень хорошо с ними провели, там чисто в овертаймах мастерство решило, какие-то моменты. Сегодня игра отличалась, соперник хорошо действовал в обороне, жёстко. Наверное, он не неудобный, а просто очень сильный, и пока у нас не хватает силёнок его победить», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.