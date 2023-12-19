Кравец: нужно забивать в пустые ворота и выходы «один в ноль». И не придётся отыгрываться

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал две пропущенные шайбы в пустые ворота в матче с «Ак Барсом» (0:4).

«У Игоря Мартынова, слава богу, всего лишь ушиб. Возможно, уже в следующем матче он будет готов сыграть. Какие выводы из двух пропущенных голов в пустые ворота? Да тут главное не допускать таких ситуаций, когда догонять приходится. Нужно в первом периоде забивать в большинстве в пустые ворота, во втором забивать выходы «один в ноль», вот и всё, и не нужно будет отыгрываться. А вытащить каждую игру невозможно, потому что соперник, если хорошо обучен, может решить ситуацию в свою пользу», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.