Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кравец: нужно забивать в пустые ворота и выходы «один в ноль». И не придётся отыгрываться

Кравец: нужно забивать в пустые ворота и выходы «один в ноль». И не придётся отыгрываться
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал две пропущенные шайбы в пустые ворота в матче с «Ак Барсом» (0:4).

«У Игоря Мартынова, слава богу, всего лишь ушиб. Возможно, уже в следующем матче он будет готов сыграть. Какие выводы из двух пропущенных голов в пустые ворота? Да тут главное не допускать таких ситуаций, когда догонять приходится. Нужно в первом периоде забивать в большинстве в пустые ворота, во втором забивать выходы «один в ноль», вот и всё, и не нужно будет отыгрываться. А вытащить каждую игру невозможно, потому что соперник, если хорошо обучен, может решить ситуацию в свою пользу», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.

Материалы по теме
Видео
Хет-трик Свечникова и «сухарь» Билялова помогли «Ак Барсу» обыграть «Авангард» в Омске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android