«Сибирь» одержала волевую победу в овертайме гостевого матча с «Ладой»
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в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу в овертайме одержали новосибирцы со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сафин (Кугрышев, Джозефс) – 22:08 (5x5) 1:1 Сушко (Белоусов, Бутузов) – 25:26 (5x5) 1:2 Белоусов (Бек) – 60:27 (3x3)
В начале второго периода счёт в матче открыл нападающий «Лады» Остап Сафин, которому ассистировали Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. «Сибирь» быстро сравняла счёто благодаря голу Максима Сушко с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова. Команды основное время матча завершили вничью. В овертайме победный бросок на свой счёт записал Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека.
«Сибирь» взяла реванш у «Лады» за поражение 2 декабря в Новосибирске по буллитам. Третий матч между командами пройдёт в Тольятти 21 декабря.
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