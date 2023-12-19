Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» одержала волевую победу в овертайме гостевого матча с «Ладой»

«Сибирь» одержала волевую победу в овертайме гостевого матча с «Ладой»
Комментарии

в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу в овертайме одержали новосибирцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Сафин (Кугрышев, Джозефс) – 22:08 (5x5)     1:1 Сушко (Белоусов, Бутузов) – 25:26 (5x5)     1:2 Белоусов (Бек) – 60:27 (3x3)    

В начале второго периода счёт в матче открыл нападающий «Лады» Остап Сафин, которому ассистировали Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. «Сибирь» быстро сравняла счёто благодаря голу Максима Сушко с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова. Команды основное время матча завершили вничью. В овертайме победный бросок на свой счёт записал Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека.

«Сибирь» взяла реванш у «Лады» за поражение 2 декабря в Новосибирске по буллитам. Третий матч между командами пройдёт в Тольятти 21 декабря.

Материалы по теме
Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи впервые с 9 сентября попал в состав — на матч с «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android