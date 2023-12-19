«Сибирь» одержала волевую победу в овертайме гостевого матча с «Ладой»

в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и новосибирской «Сибирью». Волевую победу в овертайме одержали новосибирцы со счётом 2:1.

В начале второго периода счёт в матче открыл нападающий «Лады» Остап Сафин, которому ассистировали Дмитрий Кугрышев и Трой Джозефс. «Сибирь» быстро сравняла счёто благодаря голу Максима Сушко с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова. Команды основное время матча завершили вничью. В овертайме победный бросок на свой счёт записал Георгий Белоусов с передачи Тейлора Бека.

«Сибирь» взяла реванш у «Лады» за поражение 2 декабря в Новосибирске по буллитам. Третий матч между командами пройдёт в Тольятти 21 декабря.