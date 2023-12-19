Шарипзянов: не зря Билялов на Олимпиаду ездил. Но и мы не сделали, чтобы ему было трудно

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (0:4) и оценил игру голкипера казанцев Тимура Билялова, оформившего шат-аут.

«Вратарь у «Ак Барса» здорово сыграл, но я считаю, что мы не залезли на чужой пятак, не создали ему достаточную помеху, чтобы ему было трудно. Защитники тоже не доводили шайбу до ворот. Пауза? У всех была пауза, не нужно об этом рассуждать. Матч проигран, до Нового года у нас ещё пять игр.

Игра Билялова не стала сюрпризом. Если мы не будем под него залазить, к нему залазить на пятак, то ему очень трудно забить. Не зря он и на Олимпиаду ездил, он мне очень импонирует, как вратарь. Голы «Ак Барса»? Забили два отскока, такая недоработка с нашей стороны, не совсем правильно сыграли. Но и важно, что свои моменты не забили, они были, но что есть – то есть.

Новогодняя форма «Авангарда»? Прикольно. Похожа на что-то космическое. Рад, что «Авангард» делает такие формы, это и для нас приятно, и для болельщиков», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Ак Барс» выиграл у омского клуба третий матч из трёх в текущем сезоне. Ещё одна встреча этих команд запланирована на 26 января в Омске.