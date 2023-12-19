Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Трактором»: потерпели неприятное поражение

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил поражение в принципиальном матче с «Трактором» (2:3 ОТ).

«В начале «Трактор» был побыстрее, немного тяжело входили в первый период. Во втором периоде перестроили игру, здорово, что забили в большинстве, были ещё моменты, мог да Коста забивать и счёт был в другую сторону бы. Концовка — триллер, пропустили гол, хотя говорили ребятам, что надо сохранять шайбу, на бросок выводить только стопроцентный. Команда жила с первых минут, помогали друг другу, но потерпели неприятное поражение.

Искали лишний пас сегодня? Там один такой момент только был во втором периоде, в остальных вратарь соперника выручал, в штангу в овертайме попали.

Доволен ли формой командой после паузы? Тяжело начали, повторюсь, по ходу игры добавляли в движении, кто-то попозже приехал, будут [втягиваться] через игровой ритм.

Гол Шабанова в меньшинстве? Здорово сыграл игрок, у которого появился международный уровень («Международник!» — говорит Алексей Заварухин), здорово добавил ногами. Индивидуальный гол, не зря сыграл на Кубке Первого канала («Лучший игрок турнира «3 на 3» — Алексей Заварухин)», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.