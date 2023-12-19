«Показали хороший хоккей». Главный тренер «Трактора» оценил победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин поблагодарил подопечных за победу в уральском дерби над «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

«Ребята сегодня показали хороший хоккей. Те моменты, которые мы задумывали и пытались реализовать, получались. Единственное — пропустили два гола в меньшинстве, чуть недоработали. Большинство сработало хорошо, парни молодцы, двигаемся дальше.

Оба гола после удалений Боуи? То, что он удалился — ничего страшного, мы выиграли. Моменты комментировать я не буду, мы разбирали, как соперник играет в большинстве, какие-то моменты получались, какие-то нет. Два гола в меньшинстве — так не должно быть.

Когда ждать Чибисова? Пока тяжело говорить об этом, набирает форму, дальше будем смотреть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.