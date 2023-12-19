«Северсталь» с минимальным счётом обыграла «Локомотив» благодаря голу Пилипенко

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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Северсталью». Победу с минимальным счётом одержали череповчане 1:0.

Единственный гол в матче в концовке второго периода забил нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко, которому ассистировали Илья Иванцов и Михаил Ильин. Голкипер череповчан Дмитрий Шугаев оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» выиграла первый матч в сезоне между этими командами. Ранее дважды победу праздновали железнодорожники, сначала обыграв череповчан в гостях со счётом 5:0, а затем победив в домашнем матче со счётом 4:3. Четвёртый заключительный матч в сезоне между этими командами состоится 10 февраля в Череповце.