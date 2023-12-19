Минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло подмосковный «Витязь»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Витязем». Победу в матче одержали белорусские хоккеисты со счётом 4:1.

Перед третьим периодом счёт в матче был равным 1:1 — отличились Андрей Стась и Скотт Уилсон. В третьем периоде хозяева забросили три безответные шайбы — сначала гол забил Егор Бориков, затем удвоил преимущество минчан Александр Волков и окончательную точку в матче голом в пустые ворота поставил Коди Кёрран.

Таким образом, минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Ранее минчане праздновали победы со счётом 3:2 и 7:0. Единственную победу в четырёх матчах сезонной серии «Витязь» одержал со счётом 2:1.