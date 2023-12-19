Минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло подмосковный «Витязь»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Витязем». Победу в матче одержали белорусские хоккеисты со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Стась (Меркли, Горбунов) – 32:14 (5x4) 1:1 Уилсон (Рой, Барак) – 36:32 (5x4) 2:1 Бориков (Дерябин, Липский) – 44:52 (5x5) 3:1 Волков (Энас) – 45:13 (5x5) 4:1 Кёрран (Меркли, Горбунов) – 59:39 (en)
Перед третьим периодом счёт в матче был равным 1:1 — отличились Андрей Стась и Скотт Уилсон. В третьем периоде хозяева забросили три безответные шайбы — сначала гол забил Егор Бориков, затем удвоил преимущество минчан Александр Волков и окончательную точку в матче голом в пустые ворота поставил Коди Кёрран.
Таким образом, минское «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Ранее минчане праздновали победы со счётом 3:2 и 7:0. Единственную победу в четырёх матчах сезонной серии «Витязь» одержал со счётом 2:1.
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