Дементьев оценил шансы Минтюкова на «Колдер Трофи» в соперничестве с Бедардом

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил шансы защитника «Анахайма» Павла Минтюкова на «Колдер Трофи» в соперничестве с форвардом «Чикаго» Коннором Бедардом. Всего на счету россиянина в нынешнем сезоне НХЛ 17 (2+15) очков. Он вышел на второе место по очкам среди всех новичков НХЛ. Лидером является Бедард с 26 очками.

«Завоевать «Колдер Трофи» Минтюкову будет крайне сложно, но возможно, всё может быть. Всё будет зависеть от второй половины сезона, но то, как Павел проводит первую его часть – это достаточно выдающаяся игра, очень заметная и яркая. Поэтому будем переживать и болеть за нашего парня. В принципе защитникам выигрывать сложнее, чем нападающим. Практически всегда смотрят на заброшенные шайбы, но здесь Минтюков ничем не хуже тех показателей, которые на сегодняшний день есть у Бедарда. Да, это будет серьёзное соревнование, и как минимум я уверен, что эти два игрока совершенно точно будут в числе финалистов на получение приза лучшему новичку сезона», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.